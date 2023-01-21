مسؤولة أمريكية تزور الجزائر والمغرب لمناقشة الأولويات المشتركة

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - فى بيان نشرته عبر موقعها الإلكترونى - أن "زيارة سيسون للجزائر والمغرب تستمر فى الفترة من 21 وحتى 26 من شهر يناير الجارى، حيث تناقش أهمية حقوق الإنسان مع انضمام الرباط والجزائر إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".
وأضافت الوزارة: "تلتقى مساعدة وزير الخارجية الأمريكية، خلال زيارتها للجزائر والمغرب، كبار المسؤولين الحكوميين وممثلى الأمم المتحدة وقادة المجتمع المدنى".
وأوضحت - فى بيانها - أن "مساعدة وزير الخارجية الأمريكية ستؤكد خلال اجتماعاتها دعم الولايات المتحدة لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء فى الصحراء الغربية وجهود المبعوث الشخصى للأمين العام للأمم المتحدة ستافان دى ميستورا، فى قيادة العملية السياسية للأمم المتحدة فى الصحراء الغربية".
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