العالم اليوم - مسؤول يوضح الأهداف.. إضافة التربية الأخلاقية لمناهج العراق

انتم الان تتابعون خبر مسؤول يوضح الأهداف.. إضافة التربية الأخلاقية لمناهج العراق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 21 يناير 2023 11:16 صباحاً - أكدت وزارة التربية العراقية، الجمعة، اعتزامها إضافة مادة جديدة إلى المناهج الدراسية في البلاد تحت إسم "التربية الأخلاقية"، وفق وكالة الأنباء العراقية ( واع) .

الإعلان أثار ردود فعل مرحبة في الأوساط التربوية والشعبية عامة، لا سيما من قبل العديد من أولياء الأمور والتربويين، ممن أعتبروا إستحداث هذه المادة ضرورة ملحة لكي لا تقتصر المناهج الدراسية على الجوانب التعليمية والتلقينية فقط، وليتم كذلك تفعيل الدور التربوي والتقويمي للمدارس والمعلمين .

فيما تساءل معلقون عن محتوى هذه المادة الجديدة وآليات وضعه، والمعايير المعتمدة حوله، محذرين من اتباع طرائق الحشو والوعظ التنفيرية في تدريس هذه المادة الأخلاقية للطلاب.

ماذا تقول وزارة التربية ؟

يقول المتحدث بإسم وزارة التربية العراقية كريم السيد، في حديث مع موقع دوت الخليج: