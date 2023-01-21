«القاهرة الإخبارية» ترصد حملة بريطانية عالمية لدعم أوكرانيا بالسلاح

وبحسب التقرير، قالت بريطانيا: "سنطور أسطول دباباتنا لمستوى أعلى بعد إرسالها إلى أوكرانيا". وقال ريشى سوناك، رئيس الوزراء البريطانى: "سنرسل دبابات ومدافع ذاتيه الحركة لمساعدة أوكرانيا، كما سنرسل 14 دبابة من طراز تشالنجر 1 ونحو 30 مدفعا من طراز هاوتزر".
كما أشار التقرير إلى محاولات أوكرانيا التى تحث الغرب على تسريع إمدادات السلاح لمواجهة روسيا، خصوصا بعدما قررت روسيا زيادة عدد قواتها العسكرية إلى 1.5 مليون جندى، مشيرًا إلى أن الكرملين توعد الغرب قائلاً: "دباباتكم ستحرق".
وفى وقت سابق، أعلنت الحكومة البريطانية، أنها سترسل دبابات ومدافع ذاتية الحركة لمساعدة أوكرانيا فى ردع الهجوم الروسى المستمر عليها، وقالت الحكومة البريطانية - فى بيان رسمى بثته على موقعها الرسمى على شبكة الإنترنت - إن رئيس الوزراء ريشى سوناك يسعى من هذا القرار بتسريع الدعم الدبلوماسى والعسكرى لأوكرانيا فى الأسابيع المقبلة فى محاولة لدفع روسيا إلى الوراء وتأمين سلام دائم.
وأوضح البيان أن هذا الدعم الأخير يتضمن 14 دبابة من طراز "تشالنجر 2"، سيتم إرسالها إلى أوكرانيا فى الأسابيع المقبلة بعد أن أخبر رئيس الوزراء، الرئيس الأوكرانى أن بلاده ستقدم دعمًا إضافيًا لمساعدة أوكرانيا.
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