بلينكن: التحالف الداعم لأوكرانيا يزداد صلابة منذ أول يوم للحرب

جدة - نرمين السيد - وأضاف بلينكن - فى تصريح، أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الجمعة- أن المساعدات العسكرية تستمر فى التدفق على أوكرانيا، وفق ما يحتاجونه، لافتا إلى أنه تم إرسال عدد كبير من دبابات برادلى، وأن دولا أخرى داعمة لأوكرانيا فعلت نفس الشىء.

وأوضح أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يلحق ضررا بالغا بشعبه وجيشه، مشيرا إلى أن الحرب لها تأثير كبير على روسيا وبوتين تسبب فى مأساة يعانيها شعبه وبلاده.

ولفت إلى أن الجيش الروسى يتكبد خسائر فادحة يوميا بسبب استمرار الحرب، مضيفًا أن "بوتين خسر المعركة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الأهداف التى وضعها فى بداية العملية العسكرية لا سيما الإطاحة بحكومة الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى".