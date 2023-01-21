وزير دفاع إستونيا: تسليم دبابات«ليوبارد 2» لأوكرانيا قرار المستشار الألمانى

جدة - نرمين السيد - أفاد وزير الدفاع الإستونى هانو بيفكور، اليوم الجمعة، بأنه على الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق بشأن إرسال دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا، إلا أن اجتماع وزراء الدفاع اليوم فى قاعدة "رامشتاين" الجوية الأمريكية فى ألمانيا لا يزال جيدًا، مؤكدا أن قرار تسليم الدبابات لأوكرانيا فى يد المستشار الألمانى أولاف شولتز.





وذكرت شبكة "إيه أر أر" الإستونية، أنه فى حين لم يتم التوصل إلى اتفاق لتزويد أوكرانيا بالدبابات، وصف بيفكور الاجتماع بأنه جيد.

وقال بيفكور - فى تصريحات للشبكة - "هناك عدد كبير جدًا من الدول التى قدمت التزامات جديدة تجاه أوكرانيا، وتشمل هذه المساهمات كلاً من الدبابات والعربات المدرعة، فضلاً عن قدر كبير من الذخيرة وغيرها من المساعدات التى طلبتها أوكرانيا على وجه التحديد".

وأضاف أن وزير الدفاع الألمانى الجديد بوريس بيستوريوس لم يستبعد إرسال دبابات فى يوم من الأيام، لكن القرار ليس بيده، بل قرار المستشار أولاف شولتس.

وأكد بيفكور أن المملكة المتحدة ستستمر فى إرسال دبابات تشالنجر إلى أوكرانيا، ولا تزال بولندا تريد إرسال دبابات ليوبارد، مضيفا: "هناك شيئان يجب مراعاتهما، الأول هو إرسال ما يكفى من الدبابات لإحداث فرق، والثانى هو تقديم التدريب للأوكرانيين جنبًا إلى جنب مع المعدات".

وتابع أنه يجب على الأوكرانيين أيضًا القيام بكل الأعمال اللازمة؛ للتأكد من استعدادهم لاستخدام المعدات بأكثر الطرق فعالية.

وبحسب شبكة "إيه أر أر" الإستونية، جاء اجتماع الوزراء فى قاعدة "رامشتاين" الجوية، لأول مرة، منذ أن شنت روسيا عمليتها العسكرية على أوكرانيا فى فبراير 2022.