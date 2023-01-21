واشنطن: نزود أوكرانيا بالذخيرة والأسلحة لمساعدتها لاستعادة أراضيها

وقال الكولونيل ديف باتلر - فى تصريحات لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت - "إن أوكرانيا فى قتال وجودى للدفاع عن أراضيها"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تركز حاليا على تزويدها بالمساعدات اللازمة لاستعادة أراضيها.
وأضاف أنه يجب أن يكون الأوكرانيون فى وضع هجومى بدعم من عربات المشاة الأمريكية المدرعة "برادلى"، معربا عن اعتقاده أن أمام الأوكرانيين فرصة كبيرة للانتصار فى الأشهر المقبلة.
وأوضح المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة فى القوات الأمريكية أنه لا يوجد أى إشارات على وقوع هجوم روسى حاليا لأنهم يواجهون أوقات صعبة وأزمة حقيقية.
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