العالم اليوم - الذهب يحقق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 21 يناير 2023 09:16 صباحاً - تراجعت أسعار الذهب في جلسة أمس الجمعة مع ارتفاع الدولار، لكن الآمال في إبطاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتيرة رفع أسعار الفائدة ساعدت المعدن الأصفر في تحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي.

وفي نهاية تعاملات الجمعة انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 بالمئة إلى حوالي 1926.08 دولار للأونصة. وزادت الأسعار 0.3 بالمئة هذا الأسبوع. وقال دانييل غالي محلل شؤون السلع الأولية في تي.دي سيكيوريتيز "يحافظ الدولار الأميركي على قدر من الاستقرار وبالتالي يمكننا أن نرى انخفاضا في أسعار الذهب الأسبوع المقبل". واستقر الدولار أمام منافسيه مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.36 بالمئة إلى 23.93 دولار للأوقية.

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