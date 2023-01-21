العالم اليوم - النفط يصعد للأسبوع الثاني وسط تفاؤل بزيادة الطلب الصيني

انتم الان تتابعون خبر النفط يصعد للأسبوع الثاني وسط تفاؤل بزيادة الطلب الصيني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 21 يناير 2023 09:16 صباحاً - ارتفعت أسعار النفط بنحو واحد في المئة عند التسوية أمس الجمعة وسجلت مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مدعومة بآفاق اقتصادية متفائلة بالنسبة للصين، والتي عززت توقعات بزيادة الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت وكالة الطاقة الدولية الأربعاء الماضي إن رفع القيود المفروضة للحد من تفشي كوفيد-19 في الصين سيؤدي إلى زيادة الطلب العالمي إلى مستوى قياسي هذا العام، وذلك بعد يوم من توقعات منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) بانتعاش الطلب الصيني في عام 2023.

وارتفع خام برنت 1.47 دولار، بما يعادل 1.7 بالمئة عند التسوية، إلى 87.63 دولار للبرميل. وزادت أسعار الخام الأميركي 98 سنتا أو 1.2 بالمئة إلى 81.31 دولار للبرميل عند التسوية.

وخلال الأسبوع، سجل خام برنت مكاسب بلغت 2.8 بالمئة، وخام القياس الأميركي 1.8 بالمئة.

كما تلقت أسعار النفط دعما من الآمال بأن البنك المركزي الأميركي سيتحول قريبا إلى رفع أسعار الفائدة بمعدلات أقل، وهو ما قد يعزز التوقعات الاقتصادية الأميركية.

ويرى معظم الاقتصاديين في استطلاع أجرته وكالة رويترز أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سينهي دورة التشديد النقدي بعد رفع قدره 25 نقطة أساس في كل من اجتماعيه التاليين لتحديد السياسة، ثم سيبقي أسعار الفائدة ثابتة على الأرجح لبقية العام على الأقل.

وارتفعت أسعار النفط رغم أن أرقام المخزونات الأميركية هذا الأسبوع أظهرت زيادة مخزونات الخام بمقدار 8.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 يناير إلى حوالي 448 مليون برميل، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2021.