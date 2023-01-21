العالم اليوم - وول ستريت تغلق على ارتفاع بدعم أسهم ألفابت ونتفلكس

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 21 يناير 2023 09:16 صباحاً - ارتفعت الأسهم الأميركية عند الإغلاق، الجمعة، حيث أوقف المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز سلسلة خسائر استمرت ثلاث جلسات، وارتفع المؤشر ناسداك أكثر من اثنين بالمئة، بعدما ساعدت الأرباح الفصلية سهم نتفلكس على الصعود، بينما ارتفعت أسهم ألفابت، المالكة لغوغل بعد الإعلان عن خفض الوظائف.

وقفز سهم نتفلكس، بعدما أعلنت شركة البث أنها أضافت عددا من المشتركين أكبر من المتوقع في الربع الرابع، وقالت إن مؤسسها المشارك ريد هاستنجز سيترك منصب الرئيس التنفيذي.

وكانت ألفابت أحدث الشركات الكبرى التي تعلن عن تخفيضات في الوظائف حيث قالت إنها ستلغي 12 ألف وظيفة، مما أدى إلى ارتفاع أسهمها.

وخلال جلسة الجمعة، ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.89 بالمئة ليغلق عند 3972.61 نقطة، بينما زاد المؤشر ناسداك المجمع 2.66 بالمئة إلى 11140.43 نقطة. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 1 بالمئة إلى 33375.49 نقطة.

وعلى أساس أسبوعي، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.27 بالمئة، وكذلك مؤشر داو جونز بنسبة 2.38 بالمئة، فيما ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 1.27 بالمئة.