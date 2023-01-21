بلينكن: التحالف الداعم لأوكرانيا يزداد صلابة

جدة - نرمين السيد - وأضاف بلينكن أن المساعدات العسكرية تستمر فى التدفق على أوكرانيا، وفق ما يحتاجونه.. لافتا إلى أنه تم إرسال عدد كبير من دبابات برادلي، وأن دولا أخرى داعمة لأوكرانيا فعلت نفس الشيء.
وأوضح أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يلحق ضررا بالغا بشعبه وجيشه، مشيرا إلى أن الحرب لها تأثير كبير على روسيا وبوتين تسبب فى مأساة يعانيها شعبه وبلاده.
ولفت إلى أن الجيش الروسى يتكبد خسائر فادحة يوميا بسبب استمرار الحرب.. مضيفا أن "بوتين خسر المعركة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الأهداف التى وضعها فى بداية العملية العسكرية لا سيما الإطاحة بحكومة الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي".
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