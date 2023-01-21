نواب أمريكيون: بوتين يحاول تغيير خريطة أوروبا عن طريق قوة السلاح

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية أن هذه التصريحات قد جاءت خلال لقاء جمع كلاً من السيناتور الأمريكى الجمهورى ليندسى جراهام، والسيناتور الديمقراطى ريتشارد بلومنثال والسيناتور الديمقراطى شيلدون وايتهاوس مع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى ومسؤولين حكوميين آخرين فى أوكرانيا فى وقت سابق اليوم، وفقاً لمكتب جراهام.
وقال جراهام - فى بيان - "نحن الثلاثة، جمهورى واثنان نواب ديمقراطيان، نتشارك نفس الهدف لأوكرانيا بشأن طرد الروس من أوكرانيا.. ولتحقيق هذا الهدف، يحتاج الجيش الأوكرانى إلى الدبابات"، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أن النظام العالمى فى خطر.
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