زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب شمال الأرجنتين

جدة - نرمين السيد - وذكر معهد رصد الزلازل فى الأرجنتين أن مركز الزلزال كان على عمق 593 كيلومترًا تحت سطح الأرض. ولم تكشف السلطات المحلية حتى اللحظة ما إذا كان هناك خسائر فى الأرواح أو الممتلكات جراء الزلزال.

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