القاهرة الإخبارية- الأزمات الاقتصادية تتفاقم فى بريطانيا.. ما الأسباب؟

جدة - نرمين السيد - تواجه بريطانيا أزمات اقتصادية متلاحقة خلال الآونة الأخيرة، تزامنا مع الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث سلطت فضائية القاهرة الإخبارية، فى تغطية لها الضوء على الأسباب التى فاقمت أزمة بريطانيا.





وفى هذا الصدد، قال أوليفيه جيتا، عضو منتدب بإحدى الشركات فى بريطانيا، إنه منذ سبتمبر الماضى لم تحصل الحكومة البريطانية على ما توقعته من انفراجة فى الأزمة الاقتصادية.

وأضاف أوليفيه جيتا، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن المشكلة الاقتصادية فى بريطانيا تختلف كثير عن ما يعانى منه الاتحاد الأوروبى، حيث إن المملكة المتحدة تعانى من مشكلات اقتصادية كبيرة نتجت عن خروجها من الاتحاد الأوروبى.

وتابع أن الخروج من الاتحاد الأوربى أثر بشكل كبير على الاقتصاد البريطانى، كما أن بريطانيا تستعمل الغاز أكثر مصادر الطاقة استخداما، من أجل التدفئة ولا تعتمد على الطاقة النووية كثيرا، وهو ما أدى إلى زيادة أسعار الغاز المستعمل للتدفئة.

ولفت أوليفيه جيتا إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية، أثرت بشكل كبير على الاقتصاد بصفة عامة، وكان على الحكومة فى المملكة البريطانية التفكير خارج الصندوق، والتخطيط للأمور الاقتصادية الطارئة.

وواصل أن الأزمة الاقتصادية الحالية فى بريطانيا من ارتفاع الأسعار خصوصا المحروقات وزيادة معدلات التضخم، قد تؤدى إلى مزيد من أعمال الشغب فى الشوارع أو ما يشبه الثورة مثل ما حدث فى فرنسا.