العالم اليوم - مجموعة السبع تقرر مراجعة تسعير النفط الروسي

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 21 يناير 2023 02:22 صباحاً - قال نائب وزير الخزانة الأميركي والي أدييمو إن مسؤولي مجموعة السبع اتفقوا على مراجعة مستوى الحد الأقصى المفروض على أسعار صادرات النفط الروسي في مارس.

واتفقت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا في ديسمبر على وضع حد أقصى لسعر الصادرات البحرية من النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل في إطار العقوبات الغربية على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.

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