بايدن: خلال عامى حكمى انخفضت معدلات البطالة لأدنى مستوياتها منذ 50 عاما

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إن اليوم الجمعة يصادف مرور عامين من فترته الرئاسية وإن هذين العامين كانا الأقوى فى نمو الوظائف على الأطلاق والأدنى فى معدل البطالة منذ 50 عاما فى الولايات المتحدة.





وأضاف الرئيس الأمريكى -فى سلسلة من التغريدات على موقع (تويتر)- "بينما هناك المزيد من العمل الذى يتعين القيام به، فقد أحرزنا تقدمًا حقيقيًا للشعب الأمريكي. لم أكن متفائلًا بشأن مستقبل أمريكا أكثر مما أنا عليه اليوم".

وتابع أنه عندما تولى المنصب كان الاقتصاد الأمريكى متدهور وبعد عامين، خلق الاقتصاد 11.2 مليون فرصة عمل جديدة ووصل معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ 50 عامًا.

وقال بايدن -فى تغريدة منفصلة- إنه فى أول عامين، خفض الجمهوريون الضرائب على الشركات الكبرى وحاولوا إلغاء قانون الرعاية بأسعار معقولة، وأضاف "إنه تحت إدارتنا، بدأت الشركات الكبرى فى دفع نصيبها العادل من الضرائب وسيشهد ملايين الأمريكيين انخفاضًا فى تكاليف الأدوية والرعاية الصحية".