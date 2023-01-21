وأضاف الرئيس الأمريكى -فى سلسلة من التغريدات على موقع (تويتر)- "بينما هناك المزيد من العمل الذى يتعين القيام به، فقد أحرزنا تقدمًا حقيقيًا للشعب الأمريكي. لم أكن متفائلًا بشأن مستقبل أمريكا أكثر مما أنا عليه اليوم".
وتابع أنه عندما تولى المنصب كان الاقتصاد الأمريكى متدهور وبعد عامين، خلق الاقتصاد 11.2 مليون فرصة عمل جديدة ووصل معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ 50 عامًا.
وقال بايدن -فى تغريدة منفصلة- إنه فى أول عامين، خفض الجمهوريون الضرائب على الشركات الكبرى وحاولوا إلغاء قانون الرعاية بأسعار معقولة، وأضاف "إنه تحت إدارتنا، بدأت الشركات الكبرى فى دفع نصيبها العادل من الضرائب وسيشهد ملايين الأمريكيين انخفاضًا فى تكاليف الأدوية والرعاية الصحية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن: خلال عامى حكمى انخفضت معدلات البطالة لأدنى مستوياتها منذ 50 عاما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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