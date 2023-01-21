العالم اليوم - البحث عن طفلة جزائرية ظهرت في "الشان" ومفاجأة بانتظارها!

انتم الان تتابعون خبر البحث عن طفلة جزائرية ظهرت في "الشان" ومفاجأة بانتظارها! من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 21 يناير 2023 01:20 صباحاً - خطفت طفلة جزائرية الأضواء بعدما أطلق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" نداء للعثور على طفلة ظهرت خلال المباراة التي جمعت المنتخب الكاميروني ونظيره الكونغولي في كأس الأمم الأفريقية للمحليين، التي تقام في العاصمة الجزائرية.

ونشر الكاف على حسابه الرسمي على تويتر مقطع فيديو للطفلة وهي ترقص على الأنغام الموسيقية خلال حضورها المباراة في ستاد ميلود هادفي في وهران.

وقال الكاف: "إلى الجزائر! ساعدنا في العثور على هذه الفتاة الرائعة! لدينا مفاجأة لها!"

مكافأة لتحدي المطر

كانت قد أعلنت اللجنة المحلية لتنظيم الشان عن توجيه دعوة رسمية لعائلة تحدت المطر وانخفاض درجة الحرارة (8 درجة) لحضور مختلف المباريات التي ترغب في متابعتها عبر الملاعب الأربعة في مقصورة كبار الشخصيات مع التكفل التام بها.