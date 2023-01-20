العالم اليوم - اليوفي يتلقى ضربة قاتلة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 20 يناير 2023 11:18 مساءً - أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الجمعة أن محكمة كرة القدم الإيطالية خصمت 15 نقطة من يوفنتوس للتحقيق في صفقات الانتقالات.

ومع تبقي 20 جولة على نهاية الموسم الحالي، احتل يوفنتوس المركز الثالث في الدوري بفارق 10 نقاط عن نابولي المتصدر. وسيؤدي خصم النقاط إلى دفعه للتراجع إلى منتصف الجدول، خارج المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.

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