بايدن: فخورون بما حققناه فى الاقتصاد الأمريكى

جدة - نرمين السيد - وأضاف "بايدن" فى كلمته بالمؤتمر الصحفى الذى نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة: "إننا حققنا زيادة فى الإنتاج بما يفوق 1.6 %، وزيادة هائلة فى النمو الاقتصادى". وأوضح: "دعمنا المشروعات الصغيرة أكثر من أى وقت مضى، كما أننا نحتاج لزيادة الاستثمارات بنسبة 10%"، مؤكدًا أنه لابد من دعم خطة إنقاذ الولايات المتحدة، من خلال وضع قروض ميسرة لدعم قطاعات الأعمال.

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