القاهرة الإخبارية.. الخزانة الأمريكية تدعو الكونجرس لرفع سقف الدين

جدة - نرمين السيد - وبلغت الولايات المتحدة سقف الدين الذى حدده الكونجرس، أمس، مما أجبر وزارة الخزانة على البدء فى اتخاذ إجراءات غير عادية لتمكين الحكومة من دفع فواتيرها، مع تصعيد الضغط على الكابيتول هيل لتجنب التعثر الكارثى عن السداد.

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