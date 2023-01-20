وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية" أن الدعم الأوروبى لأوكرانيا لا يتعدى الدعم السياسى، وهو ما دفع الولايات المتحدة للضغط على الدول الأوروبية، لتقديم دعم عسكرى أكبر لأوكرانيا.
وأوضح "جبر" أن أوكرانيا تريد دعما مستمرا من الحلفاء الغربيين، وهو الأمر المستحيل، ولكن الدعم الأمريكى يعد الأقوى وهناك غضب أوكرانى وأمريكى من موقف الدول الأوروبية، إذ ترى الولايات المتحدة أن الدعم الأوروبى ليس كافيا للحفاظ على أمن المنطقة.
وتابع بأنه: "لا أحد يعلم متى ستنتهى الحرب الروسية الأوكرانية؛ لذلك تقوم الولايات المتحدة بمساندة أوكرانيا للصمود فى وجه روسيا إلى أبعد الحدود".
وأشار إلى أن التفاوض أمر مطروح، ولكن بعد أن تحسن وضع أوكرانيا الاستراتيجى على أرض المعركة، وذلك لتدعيم موقفها على طاولة المفاوضات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مراسل «القاهرة الإخبارية" من واشنطن: الدعم الأوروبى لأوكرانيا سياسى فقط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.