مراسل «القاهرة الإخبارية" من واشنطن: الدعم الأوروبى لأوكرانيا سياسى فقط

جدة - نرمين السيد - قال رامى جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من واشنطن، تعليقا على مؤتمر وزير الدفاع الأمريكى على هامش قمة دعم أوكرانيا فى ألمانيا، إن الولايات المتحدة تعد هى المتصدى الرئيسى للدعم الأوكرانى مع "دعم خجول" من الأطراف الأوروبية "على حد تعبيره".





وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية" أن الدعم الأوروبى لأوكرانيا لا يتعدى الدعم السياسى، وهو ما دفع الولايات المتحدة للضغط على الدول الأوروبية، لتقديم دعم عسكرى أكبر لأوكرانيا.

وأوضح "جبر" أن أوكرانيا تريد دعما مستمرا من الحلفاء الغربيين، وهو الأمر المستحيل، ولكن الدعم الأمريكى يعد الأقوى وهناك غضب أوكرانى وأمريكى من موقف الدول الأوروبية، إذ ترى الولايات المتحدة أن الدعم الأوروبى ليس كافيا للحفاظ على أمن المنطقة.

وتابع بأنه: "لا أحد يعلم متى ستنتهى الحرب الروسية الأوكرانية؛ لذلك تقوم الولايات المتحدة بمساندة أوكرانيا للصمود فى وجه روسيا إلى أبعد الحدود".

وأشار إلى أن التفاوض أمر مطروح، ولكن بعد أن تحسن وضع أوكرانيا الاستراتيجى على أرض المعركة، وذلك لتدعيم موقفها على طاولة المفاوضات.