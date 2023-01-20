تحذير صادم.. توقعات بعودة التضخم للنرويج

جدة - نرمين السيد - على الرغم من امتلاك صندوق الثروة السيادى فى النرويج 1.3 تريليون دولار، إلّا أنه يخشى من تعافى الاقتصاد الصينى لأنه يطلق العنان لارتفاع جديد جديد للتضخم وفقًا لتصريحات صحفية لـ "نيكولاى تانجين" رئيس الصندوق.





وتوقع رئيس الصندوق السيادى فى النرويج خلال حديثه لـ"بلومبرج" عقب حضوره منتدى "دافوس":

"البيئة أصبحت تضخمية، وهناك خطر من أن نشهد تسارعًا فى التضخم من جديد على خلفية ذلك، وهو ما سيكون سيئًا للأسواق، ويراهن صندوق الثروة النرويجى على الذهب".

وترفع البنوك المركزية فى جميع أنحاء العالم أسعار الفائدة فى محاولة لكبح جماح التضخم، مما أثار مخاوف من أن نهجهم سيؤدى إلى انكماش اقتصادى.

قال المسؤول التنفيذى، الذى يمتلك صندوقه نحو 1.3% من جميع الأسهم المدرجة فى العالم:

"المشكلة فى هذا النوع من السيناريوهات هى أنك لن تتمكن من الربح فى أى مكان، فعندما يحدث ذلك، من المحتمل أن تخسر فى سوق السندات، وفى سوق الأسهم، وفى سوق العقارات، لا أعتقد أنه سيكون هناك أى مكان للاختباء".

وقال تانجين إن المسار التضخمى يمكن أن "يستمر لبعض الوقت".

أوضح تانجين: "مع الأزمة المالية العالمية؛ شهد العالم أكبر تيسير على الإطلاق، ثم تم الإفراج عن أكبر محفزات على الإطلاق فى فترة كوفيد، لذا يجب التخلص من الكثير من هذه التخمة، وهو أمر لن يحدث فى 10 دقائق".

قال المسؤول التنفيذى: "مجرد عكس العولمة يمكن أن يضيف نقطة مئوية واحدة للتضخم. إذ إن الإنتاج فى مكان قريب من الوطن أكثر تكلفة".

وأوضح: "الآن أعتقد أنه من الصعب معرفة ما هو المتضارب مقارنة بالعام الماضى، فالاتجاه بات أقل وضوحًا".