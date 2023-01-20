السويد تعانى من التضخم.. أزمات متلاحقة والعملة المحلية تفقد 12% من قيمتها

جدة - نرمين السيد - اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية، بعد أزمة صحية عالمية، فتكت بدول العالم، وهى جائحة كورونا، الأمر الذى تسبب فى أزمة اقتصادية عالمية، تعتبر الأشد عن مثيلتها فى السابق، ومن هذه الدول السويد، والتى تعتبر من الدول المستقرة اقتصاديا.





وارتفعت معدلات التضخم، فى السويد وأسعار السلع والخدمات والمحروقات لأعلى المستويات منذ 31 عاما بنسبة 9.7% وهو أعلى معدل للزيادة منذ يونيو 1991 نتيجة تراجع قيمة عملة الكورونا السويدية. وقدرت نسبة ارتفاع معدلات التضخم خلال ديسمبر فى السويد إلى أكثر من 10%، للمرة الأولى منذ 3 عقود، فى ظل جهود البنك المركزى السويدى ومحاولته انخفاض مؤشرات تراجع الأسعار. ويتبع البنك المركزى السويدى، سياسة الفائدة الثابتة، فى محاولة منه لضبط مؤشر أسعار المستهلك، والتى وصلت نسبته 10.2% مقارنة بالعام الماضى، فيما يتوقع خبراء اقتصاد وصول النسبة 9.8%. ويتوقع المركزى السويدى وصول معدلات التضخم إلى أعلى معدلاته خلال الأشهر المقبلة، ثم يتراجع مرة أخرى إلى نسبة مستهدفة تبلغ 2%، لذلك رفع البنك سعر الفائدة 2.5% العام الماضى فى ظل سياسة عامة كانت متبعة فى السابق صفر%. يأتى ذلك إلى جانب تراجع قيمة عملة السويد الكورونا، وهو الأمر الذى يزيد من معاناة وأعباء البنك المركزى فى السويد وإلزامه باتباع سياسة نقدية حديدية فى محاولة لإنقاذ عملة الكورونا السويدية والتى تعتبر ثانى أسوأ العملات فى العالم أمام الدولار واليورو، حيث فقدت الكورونا خلال الأزمة الاقتصادية الماضية 12% من قيمتها.

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