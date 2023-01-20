اليوم- ديون فرنسا تتخطى 3 تريليون يورو وتسجل أعلى نسبة اقتراض فى تاريخها

جدة - نرمين السيد - وقالت "عصمت": "فرنسا بتمر أيضًا بأزمة اقتصادية عميقة على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم، وتتخطى ديون الحكومة الفرنسية سقف الـ3 تريليونات يورو، وهى أعلى نسبة اقتراض فى تاريخها على الإطلاق، ويمثل 114.5% من الناتج الإجمالى المحلى، وفقًا لمعهد الوطنى الفرنسى للإحصاء والدراسات الاقتصادية (إنسى)، ووكالة فرانس تريزر، المسئولة عن طرح ديون الدولة فى الأسواق المالية الفرنسية".

وتابعت بأن الحكومة الفرنسية تعتزم اقتراض 270 مليار يورو، على المدى المتوسط والطويل فى عام 2023، وبذلك تسجل فرنسا أعلى نسبة اقتراض فى تاريخها.

وأضافت "عصمت": "اليابان أيضًا من أكثر الدول التى تسجل ديون فى العالم، وبلغ إجمالى ديونها 9.2 تريليون دولار، ويمثل هذا الرقم 266% من الناتج المحلى الإجمالى لديها، وفقًا لصحيفة الإيكونوميست".