اليوم- أمريكا تصل لسقف الديون.. والخزانة تتخذ إجراءات لتجنب تخلف السداد

جدة - نرمين السيد - استعرضت الإعلامية دينا عصمت فى حلقة، اليوم الجمعة، من برنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، الأزمة الاقتصادية فى عدد من دول العالم، منها الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا.





وقالت "عصمت": "أعتى اقتصادات العالم تعانى، لو تحدثنا عن الحكومة الأمريكية التى تحدثت، أمس الخميس، عن وصولها للحد الأقصى لسقف الاقتراض عند 31.4 تريليون دولار، وفقًا لوكالة رويترز، كما اتخذت وزارة الخزانة الأمريكية عدد من الإجراءات لتجنب تخلف السداد اللى هيكون له آثار مدمرة". وأضافت "عصمت": "البنك المركزى الإيطالى أصدر تقرير بأحدث البيانات عن الديون التى تعانى منها البلاد، والتى وصلت إلى 2.77 تريليون يورو، مما أدى إلى إثارة الشكوك لدى المستثمرين والتخلى عن فكرة الحصول على السندات الإيطالية، وفقًا لصحيفة الإيكونوميست، كما أعلنت الحكومة الإيطالية عن رفع ديونها بنسبة 4.5% فى عام 2023، علشان تقدر تحقق 30.5 مليار يورو من السيولة، من أجل وقف تصاعد أسعار الطاقة".

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