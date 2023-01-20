سويسرا تقاوم التضخم.. أزمة السلع تتفاقم والحكومة تتخذ إجراءات قوية

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ووصل معدل التضخم فى سويسرا لأعلى مستوى له منذ 29 عاما عند 3.4% فى يونيو 2022، وهى نسبة لم يتوقعها أى اقتصادى فى أوروبا، حيث إن أعلى نسبة تضخم وصلت لها سويسرا 3% خلال عام 2008، وفقا لآخر إحصائيات البنك المركزى.
ومع دخول فصل الشتاء، وفى ظل ضبابية المشهد الاقتصادى العام فى أوروبا، بسبب عودة إصابات كورونا، وزيادة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ارتفعت الأسعار بنسبة 1% مقارنة بشهر مايو 2022، إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود وزيت التدفئة والخضراوات أكثر تكلفة بنسبة 2%.
واتخذت الحكومة السويسرية عدة إجراءات لمواجهة تداعيات التضخم الناتج عن الأزمة الاقتصادية خصوصا بعد ارتفاع تكلفة الخدمات بنسبة 3.5٪، وارتفاع أسعار السلع المستوردة بنسبة 9٪، حيث تعتبر سويسرا تعانى من أقل معدلات التضخم عن مثيلاتها فى البلدان الأخرى، وفقا للمكتب الفدرالى للإحصاء (FSO).
كما زادت الدولة، تكلفة الرعاية الاجتماعية والصحية فى المستشفيات فى ظل ارتفاع الإيجارات، وهو الأمر الذى ساهم أيضا فى زيادة العبء.
المواطنون فى سويسرا لم يتأثروا بزيادة التضخم مثل بقية بلدان الاتحاد الأوروبى وبريطانيا والولايات المتحدة، بسبب الإجراءات السريعة المتبعة إلى جانب زيادة الرواتب وقوة الوضع الاقتصادى فى سويسرا والذى يعتبر الأفضل لارتفاع معدلات القوة الشرائية للفرنك السويسرى.
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