العالم اليوم - وزيرة البيئة الهولندية: الاقتصاد الدائري "حبل نجاة كوكبنا"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 20 يناير 2023 09:22 مساءً - قالت وزيرة البيئة الهولندية، فيفيان هيجنن، إن حكومة بلادها قد أنشأت صندوقا بقيمة 35 مليار يورو لمساعدة الشركات والصناعات لتصبح أكثر استدامة ومراعاة للبيئة، فضلا عن دفع عجلة الاقتصاد الدائري.

وقالت هيجنن في لقاء مع اقتصاد دوت الخليج على هامش منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس، إن الاستدامة ليست بقضية تملك حدودا، بل هي مسألة يجب التطرق إليها من حول العالم.

وأكدت الوزيرة أنها ستشارك في قمة "كوب 28"، والتي ستعقد في الإمارات، للتحدث مع الزملاء وشركات الأعمال وخبراء المعرفة عن كيفية التصدي للتحديات المناخية معا.

ومن جهة أخرى، قالت الوزيرة إن هولندا ستسمر بالاستثمار في قطاع التنقل المستدام، على الرغم من الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم، وأكدت أن الحكومة تسعى لدعم التحول إلى نشر السيارات عديمة الانبعاثات في هولندا بدءا من 2030، وأن تكون السيارات كهربائية هي الأساس في هولندا وبقية الدول الأوروبية.

وأشارت إلى أن الامتيازات التي تحصل عليها حافلات النقل المشترك ستتجه فقط إلى الحافلات الكهربائية ما بعد عام 2025.

وترى هيجنن أن السيارات الكهربائية لا تزال باهظة الثمن على بعض الأشخاص، وبالتالي فإن الحكومة الهولندية ستخصص مساعدات للسيارات الكهربائية المستعملة بهدف توفيرها بتكلفة ميسورة للأشخاص غير القادرين على شراء سيارات كهربائية جديدة.

وعن استغلال الموارد الطبيعية، أكدت الوزيرة أن العالم بنهجه الحالي يستخدم موارده الطبيعية بشكل أكثر من اللازم، وأشارت أن استمرار وتيرة الاستخدام الحالي تجعل البشر في حاجة لمواد 3 كواكب "إلا أن لدينا كوكبا واحدا"، حسب تعبيرها.

"علينا إيجاد طرق أخرى للتعامل مع مواردنا الطبيعية بشكل يركز على الاقتصاد الدائري ويعمل على إعادة تدوير واستخدام أو إصلاح السلع"، بحسب قول هيجنن، مشيرة إلى أن العالم يجب أن يهتم بقوة بموارده الطبيعية، وخاصة كميات الليثيوم التي يتم استخدامها حاليا.