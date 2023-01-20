العالم اليوم - خبراء: تصريحات ماسك وقراراته تستنزفان سمعة "تويتر"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 20 يناير 2023 09:22 مساءً - تستنزف تصريحات إيلون ماسك وقراراته غير المسؤولة سمعة "تويتر"، فوفقا للتقارير انخفضت إيرادات المنصة على أساس سنوي، بنسبة أربعين بالمئة.

ويرجع ذلك إلى التراجع الكبير في الإعلانات، إضافة إلى أسباب أخرى تتعلق بالمخاوف المستمرة بشأن تحديثات يفرضها رئيسها إيلون ماسك.

ورغم أن شركة "تويتر" لم تعد تخسر 4 ملايين دولار في اليوم الواحد، إلا أن النزيف المالي الذي تكشفه أسواق البورصة والمال ما زال مستمرا.

وتأمل "تويتر" بتحقيق أرباح من خطة فرض الرسوم على توثيق الحسابات التي تبلغ قيمتها 8 دولارات شهريا.

إلا أن توقعات قدرت أن نسبة صغيرة فقط من المستخدمين التزموا بدفع قيمة الاشتراكات شهريا.

وفي هذا الإطار، قال الخبير في أمن وتكنولوجيا المعلومات، رائد سمور، لـ"دوت الخليج":