العالم اليوم - فيديو.. البصرة تحتفل بأبطال الخليج في جولة بحرية في شط العرب

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 20 يناير 2023 09:22 مساءً - على طريقتها الخاصة احتفلت محافظة البصرة بالمنتخب العراقي المتوج بلقب بطولة خليجي 25، حيث نظمت رحلة بحرية للاعبين في شط العرب، وسط استقبال شعبي كبير تحية للاعبين والجهازين الفني والإداري، قبل التوجه إلى العاصمة بغداد.

خصت جماهير البصرة "عريس خليجي 25"، باستقبال شعبي حافل على كورنيش المدينة، حيث خرجت الآلاف من الجماهير لتقديم التحية للاعبين، والاحتفال معهم بلقب البطولة الخليجية.

وتم تنظيم جولة بحرية للاعبين ركبوا خلالها الباخرة، وتجولوا في شط العرب، وسط تحية بحرية من مختلف البواخر التي اصطفت لتحية أبطال الخليج.

كما شيعت قوافل من السيارات حافلة المنتخب العراقي لدى مغادرتها المدينة باتجاه المطار، مطلقة الصافرات والأهازيج فرحا بالإنجاز الجديد الذي حققته الكرة العراقية في عرس الكرة الخليجية.

وبعد احتفال البصرة، تنتقل الاحتفالات الجماهيرية إلى العاصمة بغداد، حيث تم تنظيم استقبال شعبي كبير من المطار وإلى الساحات الكبرى في بغداد، لتحية اللاعبين والإحتفال معهم بالتتويج الخليجي.

جلال حسن: نجحنا في إسعاد الشعب العراقي

في تصريحات خاصة لسكاي نيوز عربية، عبر جلال حسن لاعب المنتخب العراقي عن سعادته الكبيرة بالتتويج بلقب كأس الخليج، وإسعاد الشعب العراقي بهذا الإنجاز، معتبرا أن البطولة كانت قوية وصعبة، وأن المباراة النهائية شهدت سيناريو مثير، لكن رغبة اللاعبين كانت قوية في الفوز وتتويج جهودهم طوال البطولة باللقب الثمين.

وشدد على أن الجماهير تستحق هذه الفرحة الكبرى، لأنها كانت أكبر داعم للاعبين في مشوار البطولة، وبالتالي تستحق الفرحة الكبرى في ختام الحدث الكروي الكبير.

أيمن حسين: جائزة هداف البطولة هدية للجماهير

أهدى أيمن حسين لاعب المنتخب العراقي، جائزة هداف بطولة كأس الخليج التي فاز بها، إلى الجماهير العراقية لأنها تستحق الفرحة، لما قدمته من دعم كبير للاعبين حتى يصلوا إلى المباراة النهائية ويحققوا اللقب.

وأضاف أن المباراة النهائية كانت صعبة وقوية، وامتدت للحصص الإضافية، معتبرا أن المنتخب العراقي قدم كل ما يملك من جهد في سبيل تتويج جهوده بالكأس وحسم اللقب.

وشدد على أن إسعاد الجماهير يعد جزء بسيطا مما يستحقه الجمهور العراقي، مبديا سعادته الكبيرة بالفرحة الكبيرة التي تعيشها بلاده بعد التتويج باللقب الخليجي.

وشكر الجهات المنظمة للرحلة البحرية في مدينة البصرة، مضيفا بأن الاحتفالات ستتواصل كذلك في بغداد.