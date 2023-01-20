التضخم والدولار.. تحديات تواجه الاقتصاد فى باكستان

جدة - نرمين السيد - الاقتصاد الباكستانى من اكثر الاقتصادات تأثرًا بالأزمة، وبدأت آثاره تظهر على "باكستان" فى الأشهر الأخيرة من العام المنصرم 2022، حيث أظهرت البيانات التى أصدرتها إدارة الإحصاء فى باكستان ارتفاع التضخم الشهر الماضى بأكثر من المتوقع، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود.

وأوضحت المؤشرات أن البنك المركزى الباكستانى يواصل رفع تكلفة الاقتراض فى مراجعته المقبلة للسياسة النقدية.

ووفقًا لاستطلاع الرأى الذى أجرته "بلومبرج"، الذى كشف عن ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 24.50% فى ديسمبر 2022 كمتوسط التقديرات مقارنة بنسبة نوفمبر التى بلغت 23.94%.

وكشفت البيانات تسارع تضخم أسعار المواد الغذائية بنسبة 35.5% على أساس سنوى، فيما ارتفعت تكاليف النقل بنسبة 41.2%، وأسعار الملابس والأحذية بنسبة 17.1% وارتفعت تكاليف السكن والمياه والكهرباء بنسبة 7%.

ومنذ نوفمبر 2021، يستمر التضخم فى باكستان عند معدلات من خانتين، بعدما تسبب تعطّل الإمدادات بسبب الحرب فى أوكرانيا والفيضانات التى اجتاحت البلاد فى ارتفاع الأسعار.

ووفقا لمحللين، فإن الاقتصاد الباكستانى تراجع بموازاة أزمة سياسية كامنة مع انخفاض العملة الوطنية وتضخم وصل لمستويات غير مسبوقة منذ عقود، كما أن الفيضانات المدمرة زادت من الأزمة الاقتصادية.