رقم قياسى.. التضخم يضرب هولندا وسط ارتفاع جنونى فى أسعار السلع والخدمات

جدة - نرمين السيد - هولندا.. إحدى الدول الأوروبية التى تعانى من الأزمة الاقتصادية العالمية، فسجل معدل التضخم أعلى نسبة له منذ 50 عاما، وسجل نحو 10% العام الماضى 2022.

أعلى نسبة تضخم منذ 5 عقود

وبحسب أرقام نشرتها هيئة الإحصاء الهولندية، وصل التضخم إلى أعلى نسبة منذ 5 عقود، لتشهد البلاد تضخما اقتصاديا قياسيا خلال العام 2022.

وبحسب بيانات هيئة الإحصاء الهولندية، واصلت أسعار السلع فى البلاد ارتفاعها بنسبة 10% بين 2021 و2022، وترجع الزيادة لارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والطاقة بشكل عام.

أسعار الغذاء والطاقة

وشهدت البلاد فى 2021-2022، ارتفاع الطاقة بمعدل 114% كما ارتفعت أسعار الغذاء والوقود والخدمات بشكل عام.

وارتفعت أسعار الألبان والبيض بنسبة تجاوزت الـ28% واللحوم والأسماك بنسبة 18%، والخبز والحبوب بنسبة 16%، والخضروات بنسبة 14%.

يذكر أن هولندا سجلت أعلى معدل تضخم فى 1975، وسجل الرقم القياسى عند 10.2%، وذلك بحسب ما ذكرته الحسابات التى أجراها مكتب الإحصاء الأوروبى.