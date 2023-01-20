الفقر يهدد المواطنين.. بلجيكا تئن من أسوأ موجة غلاء أسعار

جدة - نرمين السيد - بات التضخم شبحًا يواجه المجتمعات الأوروبية خصوصًا "بلجيكا" فى الآونة الأخيرة فى ظل ارتفاع كبير للأسعار الخاصة بالطاقة أو الغذاء، خصوصًا مع بدء الأزمة "الروسية - الأوكرانية" الراهنة.





أسعار الغذاء شهدت ارتفاعًا كبيرًا رغم الاعتماد على الأغذية المجمدة فى متاجر "بروكسيل"، كما تجاوزت معدلات التضخم نسبة 10%، وهو ما بلغ ذروته خلال موسم "الكريسماس" فى الشهر الماضى.

ووفقًا لموقع "بروكسيل تايمز"، فإن الأسرة المكونة من شخصين تدفع شهريا 497 يورو للسوبر ماركت، وهو المبلغ المرشح للزيادة فى الأشهر المقبلة، حال عدم احتواء الأوضاع الاقتصادية العالمية.

"فواتير الأسعار" السبب الرئيسى وراء الارتفاع الكبير، ويرجع ذلك عدم قدرة المحاصيل الزراعية على ملاحقة الطلب المتزايد، فيما يتعلق بالغذاء بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة والتى تحمل تداعيات مباشرة على أسعار السلع الأخرى.

ولو نظرنا إلى أكثر المنتجات التى شهدت ارتفاعًا كبيرًا فى الأسعار من شهر إلى آخر، خلال الفترة الماضية، نجد أنها المكرونة، والتى ارتفعت بنسبة تتجاوز الـ53%، والرقائق المجمدة بنسبة تفوق الـ50%، وزيت القلى بنسبة 43%.

منتجات الألبان هى الأخرى شهدت ارتفاعًا كبيرًا فى الأسعار، حيث تزايدت أسعار الجبن بنسبة 41%، والزبد بنسبة 38%، والحليب منزوع الدسم بنسبة 30%.