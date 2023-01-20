التضخم يحاصر اليونان.. كيف تسببت الأزمة العالمية فى ارتفاعه لأعلى مستوى؟

جدة - نرمين السيد - تعانى دول العالم مؤخرا، من أزمات اقتصادية متلاحقة، بالتزامن مع جائحة كورونا، مرورا بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ومن ضمن دول العالم اليونان، لكن الأمر هناك يختلف كثيرا عن باقى الدول، حيث زاد معدل التضخم إلى أعلى مستوياته إلى جانب وجود أزمات فى العديد من السلع والمواد الحيوية الحياتية.





وسجل معدل التضخم فى اليونان قفزة كبيرة لم تحدث منذ عام 1995 بنسبة أعلى من 10% للمرة الأولى، بسبب تداعيات الحرب الروسية فى أوكرانيا وزيادة تكاليف وأسعار الطاقة، بمعدلات لم تحدث منذ 28 عاما.

فيما ارتفعت أسعار السلع والخدمات للمستهلك بـ15% مقارنة بالعام الماضى، وهى أعلى نسبة وصلت لها اليونان منذ فبراير 1995، مدفوعا بزيادة أسعار الكهرباء والوقود، والسلع مثل الخضراوات وتكلفة وسائل النقل، وفقا لآخر أرقام هيئة الإحصاء اليونانية.

اليونان أصدر عددا من القرارات مثل بقية دول الاتحاد الأوروبى، محاولة منها لتخفيف الضغط الناتج عن ارتفاع تكاليف الحياة المعيشية، حيث أقرت تدابير مالية ومساعدات للمواطنين والشركات المتعثرة إلى جانب دعم فواتير الكهرباء قدر بـ4 مليارات يورو.

يأتى ذلك إلى جانب تخطيط حكومة اليونان إلى زيادة التكاليف العالمية للغاز الطبيعى لتعويض الخسائر الأسعار الناتج عن الاستهلاك المحلى للمستهلكين والشركات والمزارعين، وقلة التصدير الناتج عن تداعيات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

كما أنفقت الحكومة اليونانية ما يزيد على 9 مليارات يورو، منذ سبتمبر 2021، على دعم المحروقات والطاقة إلى جانب اتخاذ إجراءات أخرى لتخفيف آثار ارتفاع الأسعار والتضخم.