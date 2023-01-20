التضخم يضرب النمسا.. أسعار السلع تقفز بأرقام فلكية وفيينا تلجأ لخطط بديلة

جدة - نرمين السيد - ولم تكن النمسا ببعيده عما يحدث فى أوروبا من أوضاع اقتصادية، أثرت بالسلب على توافر السلع وأسعار الطاقة، وهو ما دفع البلاد إلى اتخاذ العديد من الإجراءات من أجل السيطرة على حالة التضخم الهائلة.

675 مليون يورو

خصصت النمسا نحو 675 مليون يورو من أجل مواجهة التضخم الذى يضرب البلاد، بحسب ما ذكرته الحكومة النمساوية فى بيان لها.

وأوضحت ليانور جويسلر وزيرة الطاقة والمناخ بالنمسا، أن الدعم المقدم من الحكومة سيتم توجيهه إلى خفض أسعار الكهرباء التى شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الماضية، معربة عن رفضها للاستثمار فى قطاع الغاز الصخرى بسبب المخاطر الكبيرة لهذا القطاع.

مخاطر الاستثمار فى الغاز الصخرى

وأشارت وزيرة الطاقة والمناخ، أن الاستثمار فى الغاز الصخرى سيشكل مخاطر على البيئة بسبب التكسير الهيدروليكى للصخور.

كما طالبت بالعمل على تسريع مشروعات التحول الطاقة والعمل على حلال الوقود النظيف بدلا من الوقود الأحفور المعروف تسببه فى مشاكل للبيئة.

ارتفاع أسعار المواد الغذائية

وفى نفس السياق، ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية فى النمسا فى ديسمبر 2022، بنسبة 16.1% مقارنة بشهر ديسمبر 2021، بحسب بيان لمكتب الإحصاء النمساوى.

كما بلغ تضخم أسعار المواد الغذائية على أساس شهرى فى ديسمبر الماضى 1.4% مقارنة بشهر نوفمبر الماضى.

وشهدت أسعار الحليب والجبن والبيض، ارتفاعا فى ديسمبر الماضى بأكبر قدر بنسبة 24% مقارنة بشهر ديسمبر 2021، كما ارتفعت أسعار اللحوم والخبز بنسبة 18.1% و16.1% على التوالى.

وارتفعت أسعار الخضروات بمعدل 14.9% والفواكه بنسبة 4.4% فى ديسمبر 2022 بنسبة 14.9% عن ديسمبر 2021، و15.9% زيادة فى أسعار القهوة و12.1% للمشروبات الغازية.