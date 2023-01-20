رئيس الوزراء الأردنى: لدينا ربط كهربائى مع مصر والسعودية نعمل على توسعته

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى تصريحات إعلامية للخصاونة اليوم الجمعة، على هامش منتدى الاقتصاد العالمى فى دافوس.

وأضاف الخصاونة أن الأردن يتجه نحو الطاقة الخضراء فى الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، بهدف أن يتحول الأردن لمركز للطاقة يربط بين العديد من دول المنطقة.

وأشار إلى أن الأزمات التى شهدها العالم فى الأشهر الماضية، خصوصا انتشار وباء كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية المستمرة، تسببت فى اختلالات كبرى بالاقتصاد العالمى، مؤكدا أن هذه الأزمات لها أثر تضخمى قوى على اقتصادات العالم، خاصة فى الأشهر القليلة الماضية.

ولفت إلى أن الأردن لديه التزام بالإصلاحات الاقتصادية، وشراكات مع الدول العربية والمؤسسات الدولية من أجل المساهمة فى تخطى الأزمة الاقتصادية الحالية، مشددا على أن الحكومة الأردنية تعمل خفض البطالة وعجز الموازنة والدين العام باعتبارها أهداف رئيسية يجب تحقيقها.

ونوه الخصاونة إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية من شأنها الحفاظ على الطبقة الوسطى، والحفاظ على الاستقرار النقدى بما يسمح حرية تحريك النقد الأجنبى للمستثمرين دون أى قيود.

وشدد على أن الأردن كغيره من البلدان تعرض لأزمات نتيجة الأحداث بالمنطقة، بالإضافة إلى المعاناة من موجات النزوح من العراق وفلسطين وسوريا، مشيرا إلى أن عدد اللاجئين السوريين فى الأردن يتجاوز 35ر1 مليون شخص، مطالبا المجتمع الدولى بالاستمرار بمساعدة الأردن فى تحمل أعباء اللاجئين.