عاجل- وزير الدفاع الأمريكى: ملتزمون بتلبية احتياجات أوكرانيا على الأرض

جدة - نرمين السيد - وأضاف "أوستن" خلال كلمته بمؤتمر صحفى والتى نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، عقب انتهاء اجتماع 5 دول داعمة لأوكرانيا عسكريًا بقاعدة "رامشتاين" الجوية فى ألمانيا، اليوم الجمعة، أن روسيا مستمرة فى هجومها على البنية التحتية وقذف المدن الأوكرانية بصواريخ كروز والمسيرات، مؤكدًا أن مساعداتنا لأوكرانيا تتضمن مدرعات وذخائر.

وذكر أن الشعب الأوكرانى وقف صامدًا وقويًا وأشاد بالقوات المسلحة الأوكرانية التى تقاتل ببسالة، مشيرًا إلى أن فرنسا والمملكة المتحدة وهولندا قدموا مساعدات العسكرية تتضمنت بطارية "باتريوت" من ألمانيا فضلًا عن المشاركات الأمريكية.

وأعرب وزير الدفاع الأمريكى سعادته بتقديم عدة دول أوروبية مبادرات لحماية سماء "كييف"، مؤكدًا أن أنظمة الدفاع الغربية ستحمى حياة الأوكرانيين، وأن كل الالتزامات الجديدة تؤكد عزمنا الاستمرار فى مساعدة أوكرانيا، فالأمر يتعلق بالأمن الأوروبى والعالمى.