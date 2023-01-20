العالم اليوم - رغم التراجع لصعود الدولار.. الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

انتم الان تتابعون خبر رغم التراجع لصعود الدولار.. الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 20 يناير 2023 07:20 مساءً - تراجعت أسعار الذهب، الجمعة، مع ارتفاع الدولار، لكن الآمال في إبطاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وتيرة رفع معدلات الفائدة أبقت المعدن الأصفر في طريقه لتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي.

وقال دانييل غالي، محلل شؤون السلع الأولية في "تي.دي سيكيوريتيز" إن الدولار الأميركي يحافظ على قدر من الاستقرار وبالتالي يمكننا أن نرى انخفاضا في أسعار الذهب الأسبوع المقبل".

تحركات الأسعار

بحلول الساعة 15:22 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1926.06 دولار للأونصة، بعد أن ارتفع في وقت سابق إلى أعلى مستوى له منذ 22 أبريل عند 1937.49 دولار.

وزادت الأسعار 0.4 بالمئة هذا الأسبوع حتى الآن.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1927.90دولار.

كما صعد الدولار 0.3 بالمئة أمام سلة من العملات الأخرى مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 23.88 دولار للأونصة.

وارتفع البلاتين واحدا بالمئة إلى 1043.50 دولار، بينما هبط البلاديوم بنحو واحد بالمئة إلى 1737.46 دولار.

ويتجه الاثنان لتسجيل انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي.