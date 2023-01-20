بعد «ميكروسوفت».. «ألفابت» المالكة لـ«جوجل» تعتزم تسريح 12 ألف موظف

جدة - نرمين السيد - وفى مذكرة لموظفيه، قال الرئيس التنفيذى لشركة "ألفابت"، إنه سيتم إلغاء 12 ألف وظيفة، فى أحدث خفض للعمالة يهز قطاع التكنولوجيا، ويأتى بعد أيام من إعلان شركة "ميكروسوفت" المنافسة عن عزمها تسريح عشرة آلاف موظف.

ومن المتوقع أن يؤثر خفض العمالة على الفرق فى مختلف أقسام الشركة، مثل التوظيف وبعض فرق الهندسة والمنتجات، فيما أكدت شركة "جوجل" أن عمليات التسريح ستتم على مستوى العالم، وستطال الموظفين فى الولايات المتحدة.

ولم تكن "ألفابت" أولى شركات التكنولوجيا الأمريكية التى تتخذ مثل هذه الإجراءات، فقد أعلنت وتأتى شركات "أمازون"، و"سيلفورس"، و"ميكروسوفت"، و"ميتا"، وغيرها من الشركات التى خفضت أعداد موظفيها فى الآونة الأخيرة، إضافة إلى شركات عالمية اتخذت نفس المنحى، مثل "تسلا" وبنك جولدمان ساكس، فى محاولة لخفض النفقات.

وفى واقعة مماثلة، أعلنت شركة "ميكروسوفت" الأمريكية قبل أيام، عزمها تسريح 10 آلاف موظف فى الفترة الحالية، وحتى 31 مارس المقبل، وذلك بسبب استعدادات داخل الشركة للتباطؤ فى نمو إيراداتها خلال الفترة القادمة، إذ أعلنت الشركة أنها ستتحمل رسومًا بقيمة 1.2 مليار دولار فى الربع الثانى من العام المالى الجارى، مما سينتج عنه تأثير سلبى على أرباح السهم المعدلة بقيمة 12 سنتا.