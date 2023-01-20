جدة - نرمين السيد - وأوضح الفيديوجراف، أن الاقتصاد الأمريكى مهدد بالدخول فى نفق مظلم، بعد بلوغ الحكومة الحد الأقصى للاقتراض، ووصلت الديون الأمريكى لأعتاب الاصطدام بالسقف المحدد، وأصبح رفع سقف الدين هو الحل الوحيد.
ورفض الحزب الجمهورى بالكونجرس هذا المقترح وطالب حكومة بايدن بخفض الدين، فى حين حمل البيض الأبيض المسؤولية للكونجرس، لتبدأ وزارة الخزانة إجراءات استثنائية ومنحت الحكومة 6 أشهر فقط قبل التخلف عن السداد.
لمشاهدة الفيديوجراف
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديوجراف لـ القاهرة الإخبارية يكشف وقوع حكومة بايدن فى مأزق بسبب سقف الدين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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