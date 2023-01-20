فيديوجراف لـ القاهرة الإخبارية يكشف وقوع حكومة بايدن فى مأزق بسبب سقف الدين

جدة - نرمين السيد - وأوضح الفيديوجراف، أن الاقتصاد الأمريكى مهدد بالدخول فى نفق مظلم، بعد بلوغ الحكومة الحد الأقصى للاقتراض، ووصلت الديون الأمريكى لأعتاب الاصطدام بالسقف المحدد، وأصبح رفع سقف الدين هو الحل الوحيد.

ورفض الحزب الجمهورى بالكونجرس هذا المقترح وطالب حكومة بايدن بخفض الدين، فى حين حمل البيض الأبيض المسؤولية للكونجرس، لتبدأ وزارة الخزانة إجراءات استثنائية ومنحت الحكومة 6 أشهر فقط قبل التخلف عن السداد.

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