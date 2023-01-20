وزير المالية الفرنسى: الأزمة «الروسية -الأوكرانية» أضرت بالاقتصاد العالمى

جدة - نرمين السيد - قال وزير المالية الفرنسى برونو لومير، إن الأزمة "الروسية - الأوكرانية" حولت الصراع من إقليمى إلى دولى، حيث إن الأزمة أثرت على مستوى أسعار السلع والطاقة فى العالم، وفقًا لوكالة الأنباء "نوفوستى" الروسية.





وأضاف "لومير" فى حديثه بمنتدى "دافوس" الاقتصادى، أنه يجب وقف إطلاق النار، محذرا من توسع هذا الصراع لأنه سيؤثر على أسعار السلع والطاقة خلال العام الجارى. وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد صرح فى وقت سابق بأن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هى استراتيجية طويلة المدى للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمى بأكمله مشيرا إلى أن الهدف الرئيسى للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس.

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