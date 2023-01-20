اليابان تقع فى مأزق التضخم (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وارتفعت أسعار المستهلكين الأساسية 4.0% ديسمبر الماضى، وانقسم المحللون بشأن أسعار الفائدة هذا العام، حيث انتشرت حالة من عدم اليقين فى أرجاء طوكيو والبحث عن إجابة السؤال هل ستُرفع الأجور عقب تكاليف المعيشة؟.
ووفقًا لخبراء فإن الشركات فى اليابان لم تعد حذرة بشأن رفع الأسعار، كما أن بنك اليابان سيطبق سياسته النقدية لمواجهة التضخم، إذ اعتبر وتيرة زيادة الأجور غير كافية، سواء برفع الفائدة أو الإبقاء عليها كما هى، ويعد هذا أسرع ارتفاع سنوى منذ ديسمبر 1981.
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