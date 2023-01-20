القاهرة الإخبارية..الجمهوريون يتهمون الديمقراطيين برفع سقف الديون الأمريكية

وقال رامى جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من واشنطن، إن الحزب الجمهورى دائمًا ما يعترض على الطريقة التى تتبعها الإدارة الأمريكية الديمقراطية فى مسألة الإنفاق والاستدانة، ونتحدث هنا عن مبلغ 31.4 ترليون دولار سقف الديون الأمريكية.
وأضاف فى رسالته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا الرقم يراه الجمهوريون كبيرًا ويصفون سياسة الديمقراطيين فى الإنفاق بالبذخ والإسراف، ويقولون إن هذا الرقم يجب أن يكون أقل من ذلك بكثير.
وأشار إلى أن الجمهوريين يحاولون دائما أن يقدموا للشعب الأمريكى، بأن الإدارة الديمقراطية تنفق هذه الأموال فى غير محلها وتنفقها بإسراف شديد.
لافتًا إلى أن بسبب الدين فإن كل طفل أمريكى يولد يحمل دينًا يبلغ 150 ألف دولار، وهذا رقم كبير بالنسبة لأى شخص يمكن أن يتحمله إذا ما تم تقسيم سقف الدين على عموم أفراد الشعب الأمريكى.
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