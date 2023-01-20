«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن تحالف «كواد» الأمنى للتصدى لنفوذ الصين

جدة - نرمين السيد - وقال التقرير: "فى ختام جولة آسيوية للرئيس الأمريكى جو بايدن عقد اجتماع قمة فى طوكيو مع قادة الهند وأستراليا واليابان ضمن ما يعرف بتحالف كواد، ويعد تحالف كواد مجموعة غير رسمية تركز على الأمن، وتعود إلى بداية الألفينات، وأصبحت أكثر نشاطا خلال السنوات الأخيرة فى إطار الجهود للتصدى إلى نفوذ الصين ومطالبها الإقليمية فى المحيطين الهندى والهادئ".

وأضاف: "الشراكة بين دول كواد تستمد جذورها من الرد على الزلزال المدمر وتسونامى الذى وقع عام 2004 بالمحيط الهندى، ومع تطورات الأحداث تشكل التحالف بشكله الحالى عام 2007، ومع الضغوط الصينية انهار التحالف عام 2008 بعدما هددت بكين بما عرف بالانتقام الاقنتصادى، لكن أعيد أحياؤها عام 2017 وسط مخاوف متجددة بشأن الصعود السريع للصين كقوة عالمية عظمى".

وتابع: "ومنذ ذلك الحين أصبحت المجموعة أكثر نشاطا، وعقد رؤساء الدول الأربع اجتماعا افتراضيا رمزيا فى مارس عام 2021، ورغم أن بعض المنتقدين يصفونه أحيانا بالناتو الآسيوى فلا يعتبر كواد تحالفا عسكريا رسميا، لكنه منتدى استراتيجى غير رسمى".