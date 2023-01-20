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العالم اليوم - لويد أوستن: ملتزمون بدعم أوكرانيا حتى نلبي احتياجاتها

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 20 يناير 2023 06:22 مساءً - قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اليوم الجمعة، إن شركاء أوكرانيا "ملتزمون بدعم أوكرانيا حتى نلبي احتياجاتها".

وذكر أوستن، في ختام اجتماع قاعدة رامشتاين بشأن دعم أوكرانيا:

  • ملتزمون بدعم أوكرانيا حتى نلبي احتياجاتها الملحة على أرض المعركة.
  • حزمة المساعدات الأميركية تلبي احتياجات أوكرانيا من المدرعات والذخائر.
  • سنستمر في العمل معا وننظر في التقدم الذي أحدثناه اليوم.
  • شركاء أوكرانيا عازمون على مواجهة اللحظة.
  • المساعدات العسكرية الجديدة ستساعد أوكرانيا على التصدي لروسيا.
  • بحثنا خلال اجتماع رامشتاين تكثيف تدريب القوات الأوكرانية.
  • مجموعة دعم أوكرانيا اتفقت على عدم تخفيض مستوى الدعم العسكري لكييف.
  • عدة دول تبرعت بمنظومات دفاع جوي لحماية الأجواء الأوكرانية.
  • لدينا التزام طويل بدعم أوكرانيا.
  • بريطانيا أول دولة ترسل دبابات قتالية إلى أوكرانيا.

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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