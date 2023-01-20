العالم اليوم - لويد أوستن: ملتزمون بدعم أوكرانيا حتى نلبي احتياجاتها

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 20 يناير 2023 06:22 مساءً - قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اليوم الجمعة، إن شركاء أوكرانيا "ملتزمون بدعم أوكرانيا حتى نلبي احتياجاتها".

وذكر أوستن، في ختام اجتماع قاعدة رامشتاين بشأن دعم أوكرانيا: ملتزمون بدعم أوكرانيا حتى نلبي احتياجاتها الملحة على أرض المعركة.

حزمة المساعدات الأميركية تلبي احتياجات أوكرانيا من المدرعات والذخائر.

سنستمر في العمل معا وننظر في التقدم الذي أحدثناه اليوم.

شركاء أوكرانيا عازمون على مواجهة اللحظة.

المساعدات العسكرية الجديدة ستساعد أوكرانيا على التصدي لروسيا.

بحثنا خلال اجتماع رامشتاين تكثيف تدريب القوات الأوكرانية.

مجموعة دعم أوكرانيا اتفقت على عدم تخفيض مستوى الدعم العسكري لكييف.

عدة دول تبرعت بمنظومات دفاع جوي لحماية الأجواء الأوكرانية.

لدينا التزام طويل بدعم أوكرانيا.

بريطانيا أول دولة ترسل دبابات قتالية إلى أوكرانيا.

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