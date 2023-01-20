سوريا.. مقتل 3 عناصر في تنظيم (داعش)أعلنت السلطات السورية اليوم الجمعة عن مقتل متزعم في تنظيم (داعش) الإرهابي واثنين من مرافقيه خلال عملية نفذتها الأجهزة الأمنية في بلدة المزيريب بريف درعا الغربي.

ونقلت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر أمني، إن القوى الأمنية اقتحمت مقراً لتنظيم (داعش) الإرهابي بجانب المدرسة الإعدادية في الحي الشمالي لبلدة المزيريب واشتبكت مباشرة معهم، ما أدى إلى مقتل المتزعم الإرهابي محمد علي الشاغوري الملقب أبو عمر الشاغوري، وهو من القيادات المتبقية للتنظيم في ريف درعا الغربي، والمسؤول عن عمليات الاغتيال والاعتداءات التي كانت تجري في المنطقة.

وأشار المصدر إلى أن العملية أسفرت أيضاً عن مقتل مرافقي الإرهابي الشاغوري، وهما أحمد خالد المصري ومحسن زيتاوي، ومصادرة أسلحتهم الفردية.

وكانت القوى الأمنية أجرت العام الماضي عمليات أمنية بالتعاون مع الجيش ومجموعات أهلية في العديد من بلدات ريف درعا الغربي والشمالي وفي حي طريق السد أسفرت عن القضاء على العشرات من إرهابيي تنظيم (داعش)، كان من بينهم متزعم التنظيم أبو الحسن الهاشمي القرشي المعروف باسم سيف بغداد، والذي قُتل خلال العملية الأمنية في مدينة جاسم في 15 أكتوبر الماضي.

