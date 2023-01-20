خبير عسكرى: إدخال الدبابات فى المعركة الروسية الأوكرانية تصعيد للحرب

جدة - نرمين السيد - وقال طارق سكرية، فى حوار لقناة "القاهرة الإخبارية" عبر "زووم"، إن الحجة التى تتخذها أمريكا فى مطالبة ألمانيا بأرسال دباباتها لأوكرانيا، بدلاً من أن ترسل أمريكا نفسها الدبابات، هى أن الدبابة الألمانية أفضل، لافتًا إلى أنه على أرض الواقع تعد الدبابتين متشابهتين ومتقاربتين للغاية، وقوتهما متقاربة وتجهيزاتهما متشابهة.
وأضاف الخبير العسكرى، أن التردد عند ألمانيا فى إرسال الدبابات، سببه بنسبة كبيرة، هو أن الدول الأوروبية لا ترغب فى أن تصعد الحرب الروسية الأوكرانية.
وتابع: "ألمانيا مترددة منذ البداية، حتى أن وزيرة الدفاع الألمانية استقالت منذ أسبوع، بسبب عدم وضوح الرؤية بالنسبة للحرب فى أوكرانيا".
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