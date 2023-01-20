واشنطن: هجوم بثلاث مسيرات على القاعدة الأمريكية فى سوريا

جدة - نرمين السيد - وفى بيان له، قال الجيش الأمريكى إن ثلاث طائرات مسيرة استهدفت قاعدة أمريكية فى منطقة التنف السورية، اليوم الجمعة، إلا أنه لم تقع أى إصابات بين الجنود الأمريكيين.
وأشارت القيادة المركزية الأمريكية، إلى إسقاط طائرتين مسيرتين، بينما أصابت المسيرة الثالثة المجمع، ما أسفر عن إصابة اثنين من المقاتلين المتمردين المناهضين لدمشق.
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