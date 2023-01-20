ديون إسبانيا تتخطى الـ1.5 تريليون يورو.. والتضخم يتجاوز 4.5% فى 2023

جدة - نرمين السيد - كشفت أحدث البيانات الصادرة عن بنك إسبانيا، اليوم الجمعة، عن ارتفاع الدين فى البلد الأوروبى إلى مستويات قياسية، مسجلاً 1.505 تريليون يورو، بنسبة 5.6%، فى أعلى مستوى له على الإطلاق، وبما يمثل 116% من الناتج المحلى الإجمالى الإسبانى.





وحسبما نقلت صحيفة "الاكونوميستا" الإسبانية، تؤكد البيانات التى نشرها بنك إسبانيا، ارتفاع الدين العام فى نهاية عام 2022، بنسبة 5.6%، مقارنة مع العام 2021، بزيادة قدرها 79 مليار و227 مليون يورو فى عام.

وفى غضون ذلك، تشير توقعات العام الجارى إلى معاناة إسبانيا بسبب التضخم الذى بلغت نسبته 4.5%، علاوة على ارتفاع الأسعار الذى حول السلع والمنتجات الأساسية إلى رفاهيات وسلع فاخرة لا يقدر عليها المواطن الإسبانى، لاسيما بعدما ارتفعت معدلات الفقر، وفق ما يؤكده تقرير شركة "نوربولسا" الاستراتيجية لعام 2023.

ويتوقع صندوق النقد الدولى تراجع النمو من 5.2% فى عام 2022 إلى 1.1% فى عام 2023، ما ينعكس على ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وتشديد الضغوط المالية، وضعف الطلب الخارجى، خاصة وأن الإنتاج لن يعود إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا إلا فى أوائل 2024.

ومن جانبها، أعلنت الحكومة الإسبانية إلغاء السندات المكتسبة بالكامل بمجرد تسوية إعادة شرائها، وإغلاقها بخصم 18%، أى ما يعادل السعر النهائى الإجمالى 90.5 مليون يورو، والذى سيتم دفعه بالكامل من أموال الشركة. وستبقى بعد ذلك كسيولة لصندوق الاستثمار العقارى فوق 100 مليون يورو.

ووصلت ديون إسبانيا إلى 113% من الناتج المحلى فى عام 2020، بسبب فيروس كورونا واغلاق البلاد، وارتفعت الديون إلى 114% فى 2021.

وتتفاقم الأزمة الاقتصادية فى إسبانيا أكثر من الدول الأوروبية الأخرى، نتيجة أزمة الديون الكبيرة من بروكسل، والتى تعود للعام 2008، بينما لا تتعامل معها الحكومة بأساليب علاجية لاعتبارات سياسية، ما يطيل من أمد الأزمة.

ويزيد أثر الهزة الاقتصادية العالمية الحالية على إسبانيا أكثر من غيرها من الدول، إذ يتسارع الانكماش فى الاقتصاد الإسبانى بصورة كبيرة بسبب ارتفاع معدلات البطالة وزيادة الانفاق الذى يعتمد بشكل كبير على الديون، فيما تواجه البلاد مشاكل فى إمدادات الطاقة والغذاء، ومن المتوقع استمرار هذه الأزمة خلال العامين المقبلين، مع زيادة كبيرة فى تكاليف المعيشة والديون.