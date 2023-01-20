سقف الدين يصدم الأمريكيين.. والصراعات الحزبية تشعل المشهد فى الكونجرس

وكشفت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، لقادة الكونجرس، بمن فيهم رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثى، عن أن وزارتها بدأت فى استخدام الإجراءات الاستثنائية لإدارة النقد، والتى يمكن أن تؤدى لتفادى التخلف عن السداد حتى الخامس من يونيو.
وبحسب التقارير الأمريكية، يهدف الجمهوريون إلى استغلال الوقت من أجل استنفاد مناورات وزارة الخزانة الطارئة، لإجبار بايدن ومجلس الشيوخ الذى يقوده الديمقراطيون على تخفيض الإنفاق، خصوصا بعدما فازوا حديثًا بأغلبية فى مجلس النواب.
وحذر رؤساء شركات ووكالات التصنيف الائتمانى من أن المواجهة الطويلة بين الجمهوريين والديمقراطيين قد تهز الأسواق، وتزعزع استقرار الاقتصاد العالمى المهتز بالفعل.
ويسعى الجمهوريون لاستخدام أغلبيتهم البسيطة فى مجلس النواب، وسقف الدين، لفرض تخفيضات على البرامج الحكومية، ويرون أن وزارة الخزانة يمكن أن تتجنب التخلف عن السداد من خلال إعطاء الأولوية لمدفوعات الديون، لكن الخبراء الماليين شككوا فى جدوى الفكرة، والتى يرفضها البيت الأبيض كليا.
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