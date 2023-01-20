العالم اليوم - "هجوم بالمسيرات" على قاعدة أميركية في سوريا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 20 يناير 2023 02:18 مساءً - أعلن الجيش الأميركي، في بيان، أن 3 طائرات مسيرة استهدفت قاعدة أميركية في منطقة التنف بسوريا، الجمعة، لكن لم تقع إصابات بين الجنود الأميركيين.

وقالت القيادة المركزية الأميركية إن طائرتين مسيرتين أُسقطتا بينما أصابت المسيرة الثالثة المجمع، مما أدى إلى جرح اثنين من قوات الجيش السوري الحر.

من جهتها، ذكرت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون": "لا إصابات في صفوف القوات الأميركية في التنف، والمسيّرات هي إيرانية".

وتعرضت قواعد أميركية في شمال وشرق سوريا لاستهداف متكرر، خلال الأشهر القلية الماضية.

وتنتشر قوات التحالف الدولي وأبرزها القوات الأميركية، في مناطق نفوذ القوات الكردية وحلفائها في شمال شرق وشرق سوريا. كما تتواجد القوات الأميركية في قاعدة التنف جنوبا، قرب الحدود الأردنية والعراقية.