جدة - نرمين السيد - أعلن ممثل عن وزارة الطاقة الروسية، اليوم الجمعة، أن بلاده وباكستان تعدان اتفاقيتين فى مجال التعاون الجمركى للتوقيع فى إطار اللجنة الحكومية الدولية للتعاون التجارى والاقتصادى والعلمى والتقنى.





وقال الممثل الروسى - فى تصريح لوكالة "تاس" الروسية - "إنه فيما يتعلق بالتعاون الجمركى نتوقع توقيع وثيقتين"، مضيفًا أن البلدين حققا بعض التقدم فى المحادثات بقطاع النقل وقضايا الطاقة أيضا. وأشار إلى أنه جرى مناقشة مجموعة كاملة من البرامج من جانب خبراء وسيتم التوقيع عليها من قبل رؤساء اللجنة الحكومية الدولية اليوم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الطاقة الروسية: موسكو وإسلام أباد تستعدان لتوقيع اتفاقيتين للتعاون الجمركى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.